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Редкий BMW M3 E30 Sport Evolution собираются продать дороже 22 миллионов рублей

На его базе строились гоночные болиды

Текст: Алиса Шашкова
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80-е и 90-е были золотыми годами чемпионатов по шоссейно-кольцевым гонкам. В частности, между 1987 и 1993-м в Германии за победу ожесточенным образом боролись сразу три немецких автопроизводителя: BMW, Mercedes-Benz и Opel. Один из главных автомобилей, который стал прообразом участников в этих гонках, накануне выставили на аукцион «RM Sotheby’s».

Машина носит название BMW M3 E30 Sport Evolution и представляет собой окончательную эволюцию модели M3 E30. Автомобиль сошел с конвейера в 1990 году и вошел в суммарный тираж модели, составивший всего 100 гоночных шасси и 500 автомобилей для массового рынка.

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Одной из главных «фишек» машины является стремление баварских инженеров сделать ее максимально легкой. Капот, крыша и дверные панели – единственные детали, которые достались E30 Sport Evolution от стандартной модели. Все остальное выполнено из композита.

Кроме того, у нее более выраженные колесные арки, позволяющие втиснуть в них широкие колеса и мощную тормозную систему. Все это подкрепляется пересмотренной многорычажной подвеской с жесткими пружинами и усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости.

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А еще этот Sport Evolution обладает регулируемым передним сплиттером и задним спойлером, которые способны менять прижимную силу автомобиля в зависимости от условий на трассе.

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Под капотом M30 Sport Evolution установлен 4-цилиндровый бензиновый мотор с двумя распредвалами, специальным коленвалом, противоударными клапанами и новым выпускным коллектором. Его мощность равна 241 лошадиной силе, а связку двигателю составляет 5-скоростная механическая коробка передач фирмы Getrag с блокирующимся дифференциалом. 

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Выставленный на продажу автомобиль за годы своего существования сменил двух владельцев и проехал всего 38 тысяч 114 километров. Ориентировочная цена лота составляет от 230 до 260 тысяч евро или 22 миллиона 600 – 25 миллионов 600 тысяч рублей по актуальному валютному курсу соответственно. 

Фото:RM Sotheby’s

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