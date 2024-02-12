Редкий BMW M3 E30 Sport Evolution собираются продать дороже 22 миллионов рублей

80-е и 90-е были золотыми годами чемпионатов по шоссейно-кольцевым гонкам. В частности, между 1987 и 1993-м в Германии за победу ожесточенным образом боролись сразу три немецких автопроизводителя: BMW, Mercedes-Benz и Opel. Один из главных автомобилей, который стал прообразом участников в этих гонках, накануне выставили на аукцион «RM Sotheby’s».

Машина носит название BMW M3 E30 Sport Evolution и представляет собой окончательную эволюцию модели M3 E30. Автомобиль сошел с конвейера в 1990 году и вошел в суммарный тираж модели, составивший всего 100 гоночных шасси и 500 автомобилей для массового рынка.

Одной из главных «фишек» машины является стремление баварских инженеров сделать ее максимально легкой. Капот, крыша и дверные панели – единственные детали, которые достались E30 Sport Evolution от стандартной модели. Все остальное выполнено из композита.

Кроме того, у нее более выраженные колесные арки, позволяющие втиснуть в них широкие колеса и мощную тормозную систему. Все это подкрепляется пересмотренной многорычажной подвеской с жесткими пружинами и усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости.

А еще этот Sport Evolution обладает регулируемым передним сплиттером и задним спойлером, которые способны менять прижимную силу автомобиля в зависимости от условий на трассе.

Под капотом M30 Sport Evolution установлен 4-цилиндровый бензиновый мотор с двумя распредвалами, специальным коленвалом, противоударными клапанами и новым выпускным коллектором. Его мощность равна 241 лошадиной силе, а связку двигателю составляет 5-скоростная механическая коробка передач фирмы Getrag с блокирующимся дифференциалом.

Выставленный на продажу автомобиль за годы своего существования сменил двух владельцев и проехал всего 38 тысяч 114 километров. Ориентировочная цена лота составляет от 230 до 260 тысяч евро или 22 миллиона 600 – 25 миллионов 600 тысяч рублей по актуальному валютному курсу соответственно.