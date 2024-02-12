Сменщика Kia Stinger, который станет новым «корейским BMW», показали на первых изображениях

Kia отказалась от спортивного седана Stinger еще в прошлом году, отправив модель в отставку спустя всего 5 лет с начала производства. Машина позиционировалась как «корейский BMW», но покупатели не оценили ее по достоинству и вместо «Стингер» по-прежнему выбирали оригинальные 3-Series и 4-Series от баварской марки, а также их конкурентов в лицах Mercedes-Benz и Audi.

По новой информации, пришедшей из Южной Кореи, пустовать месту Stinger остается недолго. Вскоре гамма Kia пополнится машиной аналогичного формата, но уже с полностью иной технологической составляющей.

Накануне в Сеть утек слайд с презентации компании, на котором указана информация о сменщике Kia Stinger. Машина будет воскрешена в виде электрического суперпроизводительного седана с именем GT1, мощность которого составит 450 кВт (более 600 л.с.).

Независимые дизайнеры из издания «NYMammoth» решили пофантазировать на тему того, как будет выглядеть такой автомобиль и подготовили его компьютерную визуализацию. Причем сразу в нескольких цветах.

Судя по изображениям, машина будет выглядеть почти как оригинальный Stinger, но получит дизайн передней части, свойственный электрокарам (с узкой светодиодной оптикой и отсутствующей как таковой радиаторной решеткой, которая электромобилю без надобности).

По информации инсайдеров, Kia GT1 построят на совершенно новой электрической платформе eM и оснастят тяговой батареей емкостью 113 кВт/ч, что позволит ему обладать запасом хода от 700 до 800 километров по циклу WLTP. Привод новинки, разумеется, будет полным.

Машина должна оказаться самой быстрой в электрической линейке Kia, разгоняясь с места до 100 километров в час примерно за 3,3-секунды. Ее продажи корейцы собираются начать в 2026 году.