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Сменщика Kia Stinger, который станет новым «корейским BMW», показали на первых изображениях

Раскрыта новая информация

Текст: Алексей Шмидт
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Kia отказалась от спортивного седана Stinger еще в прошлом году, отправив модель в отставку спустя всего 5 лет с начала производства. Машина позиционировалась как «корейский BMW», но покупатели не оценили ее по достоинству и вместо «Стингер» по-прежнему выбирали оригинальные 3-Series и 4-Series от баварской марки, а также их конкурентов в лицах Mercedes-Benz и Audi.

По новой информации, пришедшей из Южной Кореи, пустовать месту Stinger остается недолго. Вскоре гамма Kia пополнится машиной аналогичного формата, но уже с полностью иной технологической составляющей.

Imagine the KIA EV8 GT1 kia ev ev8 ev8gt1 kiaev8tg1 ev5 ev6 ev7 ev9 기아 기아ev8 기아ev8gt1 예상도 cars cardesign cardesigner suv daily challenge @nymammoth @tobe0406 @kjiahn @ca 1

Накануне в Сеть утек слайд с презентации компании, на котором указана информация о сменщике Kia Stinger. Машина будет воскрешена в виде электрического суперпроизводительного седана с именем GT1, мощность которого составит 450 кВт (более 600 л.с.).

Независимые дизайнеры из издания «NYMammoth» решили пофантазировать на тему того, как будет выглядеть такой автомобиль и подготовили его компьютерную визуализацию. Причем сразу в нескольких цветах. 

Imagine the KIA EV8 GT1 kia ev ev8 ev8gt1 kiaev8tg1 ev5 ev6 ev7 ev9 기아 기아ev8 기아ev8gt1 예상도 cars cardesign cardesigner suv daily challenge @nymammoth @tobe0406 @kjiahn @ca 4

Судя по изображениям, машина будет выглядеть почти как оригинальный Stinger, но получит дизайн передней части, свойственный электрокарам (с узкой светодиодной оптикой и отсутствующей как таковой радиаторной решеткой, которая электромобилю без надобности). 

Imagine the KIA EV8 GT1 kia ev ev8 ev8gt1 kiaev8tg1 ev5 ev6 ev7 ev9 기아 기아ev8 기아ev8gt1 예상도 cars cardesign cardesigner suv daily challenge @nymammoth @tobe0406 @kjiahn @ca 2

По информации инсайдеров, Kia GT1 построят на совершенно новой электрической платформе eM и оснастят тяговой батареей емкостью 113 кВт/ч, что позволит ему обладать запасом хода от 700 до 800 километров по циклу WLTP. Привод новинки, разумеется, будет полным.

Машина должна оказаться самой быстрой в электрической линейке Kia, разгоняясь с места до 100 километров в час примерно за 3,3-секунды. Ее продажи корейцы собираются начать в 2026 году.

Источник:The Korean Car Blog
Фото:NYMammoth

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