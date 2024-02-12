В Россию начали привозить самый надежный компактный кроссовер по версии американцев

Категория компактных кроссоверов является одной из самых популярных не только на мировых рынках, но и в России. Оно и понятно – такие машины могут похвастать приемлемыми габаритами, позволяющими эксплуатировать их даже семейным людям, не самыми мощными двигателями, благодаря которым можно сэкономить на налоге, и, самое главное, доступной ценой.

Накануне в РФ ввезли одного из представителей этого класса, который считается лучшим среди остальных с точки зрения надежности, а именно количества проблем на каждые 100 машин, сошедших с конвейера.

Речь идет о модели Chevrolet Equinox. Как стало известно Daily-Motor.Ru, такие автомобили приехали на российский рынок из США. Все они выпущены в 2024 году и являются абсолютно новыми.

Каждый из ввезенных по параллельному импорту «паркетников» укомплектован полуторалитровым бензиновым мотором, выдающим 173 лошадиные силы. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и передний привод.

Уникальная особенность Chevrolet Equinox заключается в том, как машину позиционируют у себя на родине – в США.

Несколько дней назад местное издание «J.D.Power» опубликовало результаты исследования, в котором назвало эту модель самым безотказным SUV в компактном сегменте, сталкивающимся с наименьшим количеством неисправностей на каждые 100 выпущенных автомобилей.

В своем классе по этому показателю Equinox удалось опередить Buick Envision и даже знаменитый кроссовер Toyota RAV4.

Несмотря на то, что в США эта модель Chevrolet стоит вполне вменяемых денег (от 26 тысяч 600 долларов или 2,4 миллиона рублей), в России машина оказалась гораздо дороже.

За автомобили 2024 года выпуска в базовой комплектации 1LT у нас просят 5 миллионов 300 тысяч рублей, что более чем в 2 раза выше, чем на родине этого кроссовера.