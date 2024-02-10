ДомойАвтоновости сегодняВладельцы новых Tesla Cybertruck продают их нелегально, получая огромную прибыль

Владельцы новых Tesla Cybertruck продают их нелегально, получая огромную прибыль

Машина превратилась в суперудачную, но опасную инвестицию

Текст: Ростислав Архипов
Снимок экрана 2024 02 10 в 17.12.19

Вышедший в продажу совсем недавно пикап Tesla Cybertruck оказался одним из самых желанных автомобилей в 2024 году. Огромный спрос породил большие очереди за машиной и, соответственно, дал повод к заработку спекулянтам.

Несмотря на то, в Tesla запретили перепродавать «Кибертраки» в первый год с момента покупки пикапа новым, некоторые нечестные владельцы таких машин игнорируют это правило и зарабатывают огромные деньги. 

Наценки на подержанные Cybertruck, которые позволяют не находиться в годовых очередях за машиной, нередко превышают стоимость автомобиля в 2 раза. По данным «Torque News», несмотря на то, что фактически продажа и покупка таких авто является нелегальной, машины тут же уходят с торговых площадок за баснословные суммы. 

Копия Tesla Cybertruck 2 1 1

К примеру, недавно один из таких пикапов мгновенно был продан за 275 тысяч долларов (25 миллионов рублей) при официальной цене машины в топовой комплектации чуть выше 100 тысяч долларов (примерно 10 миллионов рублей).

Теоретически, всех продавцов и покупателей таких машин вполне законно могут преследовать юристы Tesla, но будут ли они это делать пока остается загадкой. 

А пока спекулянты зарабатывают себе состояние, честные покупатели продолжают ждать в очереди за Cybertruck и до получения ими своих машин могут пройти годы. 

Источник:Torquenews

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+