Владельцы новых Tesla Cybertruck продают их нелегально, получая огромную прибыль

Вышедший в продажу совсем недавно пикап Tesla Cybertruck оказался одним из самых желанных автомобилей в 2024 году. Огромный спрос породил большие очереди за машиной и, соответственно, дал повод к заработку спекулянтам.

Несмотря на то, в Tesla запретили перепродавать «Кибертраки» в первый год с момента покупки пикапа новым, некоторые нечестные владельцы таких машин игнорируют это правило и зарабатывают огромные деньги.

Наценки на подержанные Cybertruck, которые позволяют не находиться в годовых очередях за машиной, нередко превышают стоимость автомобиля в 2 раза. По данным «Torque News», несмотря на то, что фактически продажа и покупка таких авто является нелегальной, машины тут же уходят с торговых площадок за баснословные суммы.

К примеру, недавно один из таких пикапов мгновенно был продан за 275 тысяч долларов (25 миллионов рублей) при официальной цене машины в топовой комплектации чуть выше 100 тысяч долларов (примерно 10 миллионов рублей).

Теоретически, всех продавцов и покупателей таких машин вполне законно могут преследовать юристы Tesla, но будут ли они это делать пока остается загадкой.

А пока спекулянты зарабатывают себе состояние, честные покупатели продолжают ждать в очереди за Cybertruck и до получения ими своих машин могут пройти годы.