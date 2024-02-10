Новенькие Lada Vesta почти утонули на парковке регионального дилера

Обильные снегопады, а затем резкое потепление нередко приводит к тому, что улицы российских городов превращаются в венецианские каналы. В большинстве своем это связано с несвоевременной уборкой снега и неработающей, либо отсутствующей вовсе дренажной системы. Но когда такие вещи происходят на стоянках дилеров, где хранятся новенькие автомобили, это начинает вызывать вопросы.

Издание 161.ru из Ростова-на-Дону опубликовало серию пугающих фотографий, на которых парковка одного из автосалона Lada затоплена водой. А вместе с ней практически по пояс стоят в воде новенькие Lada Vesta и Lada Granta, которые пока не нашли своего покупателя.

Авторы снимков пишут, что в таком виде машины находятся уже около недели, а также рассказывают о том, что это место в районе левого берега Дона затапливает уже не в первый раз.

Превращение автомобилей в пришвартованные лодки на стоянке дилера вряд ли приведет к чему-то хорошему с точки зрения их технического состояния. Ведь для того, чтобы стать «утопленниками», машинам совсем необязательно погружаться в вводу по самую крышу.

Во-первых, длительное нахождение в таком положении может привести к тому, что под множество пыльников и в различные полости, где находится смазка, попадет вода, что чревато для долговечности всех этих деталей.

Но еще дороже для будущих покупателей таких машин окажется ремонт электрики, которой противопоказан контакт с жидкостью.