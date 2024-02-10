Новый Lada Minivan построят на оригинальной российской платформе 

Середина прошлого года ознаменовалась появлением слухов о скором дебюте некоего автомобиля в линейке Lada, который может стать сменщиком вместительного универсала Largus. Впоследствии о проекте стали выясняться все новые и новые интересные подробности, главными из которых оказались сведения о том, что это будет минивэн.

Много лет назад компания «АвтоВАЗ» уже рассматривала возможность появления в своей гамме минивэна, но тогда работы над ним велись совместно с Renault.

В качестве платформы для машины должна была выступить французская тележка, а сам автомобиль оказаться слегка перелицованной копией «каблучка» Dokker.

На этот раз все будет иначе. С уходом Renault из России «АвтоВАЗ» заинтересован в использовании существующей в единственном экземпляре отечественной платформы Lada B/C, ранее легшей в основу Lada Vesta. Именно эта «тележка» станет прародителем минивэна, название которого пока не раскрывается.

Учитывая, что сейчас архитектура B/C используется семейством Lada Vesta, сходство между моделями будет очевидным. Впрочем, если верить инсайдерам, это не совсем так.

По их информации, от Vesta новый минивэн Lada унаследует исключительно нижнюю часть кузова, а кузовные панели для машины спроектируют полностью с нуля.

Более того, на данный момент машина существует во внутренних документах компании под заводским индексом RGH и, по слухам, является не совсем привычным минивэном, а скорее вместительным легковым универсалом и фургоном (по типу Largus). У нее двухобъемный кузов, большой багажник и удобные дверные проемы.

Техническая сторона нового «вэна» засекречена. Что касается предварительных сроков дебюта, то появления машины ждут ближе к 2026 году.