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Новый компактный кроссовер Toyota получил «лицо» Lexus

Текст: Ростислав Архипов
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Появление компактного кроссовера Toyota Corolla Cross, построенного на архитектуре легкового седана «Королла», датировано 2020-м годом. С тех пор машина вышла на множество рынков сбыта и сейчас представлена даже в России (такие «паркетники» к нам ввозят по параллельному импорту). 

Накануне автомобиль пережил обновление в версии для рынка Юго-Восточной Азии, с которым машина получила небольшие перемены в дизайне, сделавшие ее похожей на Lexus.

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Основные перемены в реформенном кроссовере для южноазиатских стран произошли спереди. «Паркетнику» досталась интегрированная в бампер сотовая радиаторная решетка, повторяющая решение новой генерации Lexus RX.

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Фары машины, как и задние фонари, не изменились, но теперь обладают другим светодиодным наполнением, а список цветов кузова пополнился новыми оттенками.

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На выбор покупателей будет предложено сразу два варианта дизайна автомобиля – обычный и с пакетом Urban Prestige (на изображении выше), обладающим продвинутым обвесом.

Вместе с автомобилем будет идти комплект аксессуаров, включающий в себя набор для ремонта шин, насос, поддерживатели для спины и аварийный набор автомобилиста.

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Опционально покупатель сможет выбрать передний и задний видеорегистратор, а также получить дополнительные USB-порты и ионизатор воздуха.

Приводить в движение новый Corolla Cross будет прежний 1,8-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 140 лошадиных сил, агрегатированный вариатором, а также гибридная силовая установка с максимальной отдачей в 122 лошадиные силы. Привод – только передний.

Первым рынком для модернизированного кроссовера станет Таиланд, после которого машина появится в других странах региона. 

Источник:Top Gear Philippines

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