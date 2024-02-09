Ржавую Toyota Supra с пробегом более 600 тысяч км продают дороже, чем сейчас стоит новая

Для многих Toyota Supra поколения A80 является Святым Граалем в категории высокопроизводительных машин из 90-х. Культовый 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом 2JZ, устанавливавшийся в нее, был известен не только своей надежностью, но способностью демонстрировать великолепную производительность.

Накануне один из таких экземпляров выставили на аукцион «Bring a Trailer». И самым интересным является его цена.

Часто коллекционеры автомобилей покупают их за оригинальность, низкий пробег и отлично сохранившееся состояние, но у этого автомобиля нет ни одного из таких качеств.

Во-первых, его кузов местами проела сквозная коррозия, а во-вторых цифра на одометре машины, выпущенной в 1993 году, составляет 388 тысяч миль или 625 тысяч километров.

Даже несмотря на все эти недостатки, Supra будет продана в ближайшее время, ведь желающих приобрести ее оказалось хоть отбавляй.

Более того, на момент написания статьи цена за этот лот приближается к отметке в 50 тысяч долларов и уже превысила стоимость новой Toyot GR Supra 2024 года в базовой комплектации (от 46 тысяч 440 долларов или 4 миллиона 230 тысяч рублей по текущему курсу).

До конца торгов остается чуть больше десяти часов.