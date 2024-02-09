Новый маленький хэтчбек Toyota GR Yaris оценили во Франции дороже 10 миллионов рублей

Toyota GR Yaris представляет собой небольшой «заряженный» хэтчбек, который выделяется на фоне остальных своей производительностью и достаточно высокой ценой. Но для некоторых стран стоимость машины окажется поистине колоссальной.

Издание «Carsсoops» опубликовало статью, в которой подсчитало, сколько придется заплатить за новый хот-хэтч «Тойоты» покупателям из Франции.

Цена машины перевалила за отметку в 100 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 10 миллионов рублей. Это очень дорого даже для французов, где такие деньги просят за машины гораздо более высокого класса.

Причина, по которой GR Yaris обойдется в такие колоссальные затраты, связаны с законодательством. Дело в том, что «заряженная» 3-дверка Toyota обладает гораздо большими выбросами, нежели представители ее класса, и из-за прогрессивной шкалы налога некоторые версии автомобиля обойдутся покупателям страны в шестизначную сумму.

Изначально по конфигуратору машина стоит от 46 тысяч 300 евро (4,5 миллиона рублей) за версию с МКПП и от 48 тысяч 800 евро (4,8 миллиона рублей) за вариант с АКПП.

Но из-за выбросов ее 280-сильного двигателя в 190 и 210 граммов CO2 на километр соответственно покупателям придется заплатить сверху по 45 тысяч 990 евро (4,5 миллиона рублей) и 60 тысяч евро (5,9 миллиона рублей) в зависимости от выбора варианта трансмиссии.

Сообщается, что Toyota выделила на французский рынок 300 таких автомобилей и надеется, что сможет со временем распродать их даже с учетом такой дикой наценки.