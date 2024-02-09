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Toyota отказалась от проекта бюджетного 7-местного кроссовера C-класса

Специально под него готовили завод с инвестициями в 400 миллионов долларов

Текст: Ростислав Архипов
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Слухи о том, что гамма кроссоверов Toyota, предназначенных для развивающихся рынков, расширится новым представителем сегмента C-класса, появились еще в начале прошлого года. Позднее эту информацию подтвердили в стане японского автопроизводителя и даже сообщили, что построят для выпуска модели новую площадку в Индии, инвестировав в нее более 400 миллионов долларов. 

Прошел ровно год и выяснилось, что появления такого «паркетника» можно не ждать. По крайней мере пока. 

Издание «Autocar India» сообщает о том, что в Toyota решили отказаться от проекта кроссовера C-сегмента, запланированного к дебюту на 2026 год. Причины, по которым машина не встанет на конвейер, связана с «несоответствием ей технической коммерческой жизнеспособности».

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Инсайдеры утверждают, что полное закрытие проекта пока не обсуждается. Скорее всего он будет подвергнут пересмотру и вернется на стол руководства компании примерно через 6-8 месяцев. 

Предполагалось, что в основе нового бюджетного кроссовера Toyota для рынков развивающихся стран будет лежать платформа успешно продающегося на азиатских рынках (и с недавних пор в России) «паркетника» Corolla Cross (TNGA-C). 

В документах машина носит кодовое обозначение 340 D и должна отличаться от оригинала увеличенной колесной базой (+150 мм), растянутым кузовом и пересмотренными с точки зрения дизайна задними окнами, адаптированными под пассажиров третьего ряда. 

Источник:Autocarindia

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