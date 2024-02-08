Ford Focus 2002 года выпуска с пробегом 200 км продают дороже, чем 20 с лишним лет назад

В начале 2000-х Ford Focus был одним из самых желанных автомобилей на российском рынке и долгое время оставался им вплоть до ухода из нашей страны. Найти машины из тех лет на вторичном рынке в хорошем состоянии сегодня практически невозможно, но, как оказалось, они есть в США.

Накануне там выставили на продажу настоящую капсулу времени в лице Ford Focus 2002 года выпуска. Ее главная особенность – мизерный пробег, составляющий всего 117 миль (примерно 188 километров).

Машина находится в штате Монтана и всю свою жизнь принадлежала местному дилеру Rygg Ford, который разорился в начале-середине 2000-х. Большую часть автомобилей с его стоянки удалось распродать, но не этот Ford Focus, который до сих пор выглядит так, будто только сошел с конвейера.

Заявлено, что седан укомплектован 2-литровым бензиновым двигателем, который, в свою очередь, агрегатирован механической коробкой передач.

Продавец собирается получить за свою машину 20 тысяч долларов (1 миллион 810 тысяч рублей), что ровно на 6 тысяч долларов (545 тысяч рублей) больше, чем эта машина стоила двадцать с лишним лет назад.