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Ford Focus 2002 года выпуска с пробегом 200 км продают дороже, чем 20 с лишним лет назад

Он выглядит идеально

Текст: Алексей Шмидт
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В начале 2000-х Ford Focus был одним из самых желанных автомобилей на российском рынке и долгое время оставался им вплоть до ухода из нашей страны. Найти машины из тех лет на вторичном рынке в хорошем состоянии сегодня практически невозможно, но, как оказалось, они есть в США. 

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Накануне там выставили на продажу настоящую капсулу времени в лице Ford Focus 2002 года выпуска. Ее главная особенность – мизерный пробег, составляющий всего 117 миль (примерно 188 километров).

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Машина находится в штате Монтана и всю свою жизнь принадлежала местному дилеру Rygg Ford, который разорился в начале-середине 2000-х. Большую часть автомобилей с его стоянки удалось распродать, но не этот Ford Focus, который до сих пор выглядит так, будто только сошел с конвейера. 

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Заявлено, что седан укомплектован 2-литровым бензиновым двигателем, который, в свою очередь, агрегатирован механической коробкой передач. 

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Продавец собирается получить за свою машину 20 тысяч долларов (1 миллион 810 тысяч рублей), что ровно на 6 тысяч долларов (545 тысяч рублей) больше, чем эта машина стоила двадцать с лишним лет назад. 

Источник:The Drive

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