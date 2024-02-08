Самый мощный кроссовер BMW получит новый боди-кит для рэперов и олигархов 

Европейская компания Venuum, специализирующаяся на выпуске лимитированных обвесов для автомобилей, анонсировала скорое появление смелого пакета доработок для самого мощного на сегодняшний день серийного кроссовера BMW – модели XM. В анонсе авторы боди-кита обещают вывести подключаемый гибридный вседорожник на еще более высокий уровень с точки зрения внешности.

Никаких официальных подробностей о том, какие именно детали войдут в новый обвес для XM, нет, но его производитель выпустил небольшое CGI-видео, на кадрах с которого можно рассмотреть некоторые элементы боди-кита прямо на машине.

Пакет получил название Rhino и включает в себя существенные перемены в передней части кроссовера. С ним XM обзаведется уникальным бампером, ярко выраженным глянцевым черным сплиттером и характерным капотом.

Кроме того, машине «отрисовали» расширенные колесные арки, уникальные боковые юбки, а также свежий набор колёсных дисков.

Часть изменений коснулась кормы XM. Наиболее очевидной новинкой задней части кузова машины, идущей с пакетом Rhino, является большой спойлер, выступающий из крыши, а также два дополнительных антикрыла, прикрепленных к крышке багажника.

Венчает картину кастомный диффузор, а также два дополнительных патрубков выхлопа, увеличивающих их общее количество до шести.

Сколько экземпляров такого обвеса будет выпущено в Venuum не раскрывают, но указывают, что их производство окажется лимитировано. Цены не называются, но тюнинг-комплект вряд ли будет дешевым, а его основными покупателями авторы обвеса видят рэперов и богатых бизнесменов.