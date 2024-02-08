Электрический пикап Hyundai с двойной кабиной только что получил имя

Сейчас в гамме пикапов Hyundai существует и вполне неплохо себя чувствует пикап Santa Cruz, считающийся прародителем совершенно нового сегмента легковых «утилитарников». Но вскоре пару ему составит родственник от электрического суббренда Ioniq. Накануне выяснилось, как будет называться такой автомобиль.

Австралийское издание «Drive» обнаружило заявку на товарный знак, поданную Hyundai в местные органы. В ней в категории автомобили, электромобили, пикапы, грузовики и внедорожники указано название Ioniq T10.

Что интересно, информация о патенте всплыла еще до того, как корейцы сделали официальный анонс машины, хотя и подтвердили, что такой пикап сейчас находится в разработке.

Судя по цифровому индексу «10», автомобиль расположится на вершине гаммы Ioniq и окажется крупнее готовящегося большого вседорожника Ioniq 7, получив двойную кабину.

Вместе с тем, параллельно выяснилось, что южнокорейский автогигант также подал заявку на регистрацию наименования для другого пикапа. Речь идет о машине, которую будут продавать под маркой Hyundai. Она может оказаться чем-то вроде аналога Santa Cruz для США и окажется гораздо меньших размеров, нежели электрический Ioniq T10.

Появление нового большого «батарейного» пикапа Ioniq запланировано на период с 2025 по 2026 годы.