Владельцы Hyundai и Kia в США всё ещё страдают от проблем с двигателями

В 2022-м году североамериканский офис Hyundai получил коллективный иск от владельцев автомобилей, оснащенных двигателями серий Nu, Gamma, Theta, Lambda и Kappa. Все они страдали от масложора, с которым не могли справиться ни дилеры, ни сами владельцы.

Проблема с моторами заходила так далеко, что ускоренный расход масла приводил к тому, что машины были неспособны доездить до регламентного ТО, в ходе которого менялась эта важная техническая жидкость.

В соцсетях с тех пор появилось немало групп под названиями вроде: «Поломка двигателя – Kia/Hyundai», в которых обладатели машин с дефектными моторами рассказывают о своих проблемах, а также жалуются на безучастность компаний, выпустивших их машины.

Владелец Hyundai Sonata 2018 года выпуска из США смог добиться от компании замены двигателя по гарантии, но на это потребовалось почти два года, о чем он сообщил в блоге на сайте «Jalopnik».

Однако большинство других пострадавших все еще судятся с компанией, которая нередко отказывает им в гарантии на мотор или в возмещении убытков, связанных с их внезапными поломками.

Утверждается, что Hyundai уже пользуется сервисным бюллетенем, в котором дилер подсчитывает, сколько масла расходуется машиной на каждые 1000 миль. Если обнаруживается, что двигатель потребляет слишком много масла, проводится процедура очистки его камеры сгорания.

Когда это не помогает решить проблему, компания меняет двигатель по гарантии, но с оговоркой «если это применимо».

Впрочем, существует немало клиентов, у которых проблемы с потреблением масла начинаются сразу после истечения срока действия гарантии, что дает возможность автопроизводителю отказывать им в замене двигателей.