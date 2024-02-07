39-летний УАЗ-3151, снятый с консервации, продают по цене новой Lada Vesta

Внедорожников УАЗ-469 и УАЗ-3151 на вторичном российском рынке сейчас хоть отбавляй, но конкретно этот экземпляр выделяется на фоне остальных рядом особенностей, которых нет ни у одной из других таких машин.

Продавец из Республики Мордовия опубликовал объявление о продаже вездехода «УАЗ-3151-01». Его «фишкой», которая прямым образом отражается на цене машины, является минимальный для 39-летнего автомобиля пробег, составляющий всего 1402 километра.

Под капотом внедорожника установлен стоковый 2,5-литровый бензиновый мотор, выдающий 79 лошадиных сил. Ассистирует ему механическая коробка передач и система полного привода.

В описании к объявлению говорится о том, что сейчас машина находится в одной из коллекций и обладает родным пробегом. Тот факт, что у нее такой мизерный километраж, объясняется тем, что внедорожник долгое время пребывал в консервации.

За редкое предложение на российском вторичном рынке продавец собирается выручить 1,5 миллиона рублей, что эквивалентно цене новой Lada Vesta.