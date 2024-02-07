Новый кроссовер Lada Vesta SUV: чего ждать от российского конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta

В 2022 году «АвтоВАЗ» анонсировал сразу несколько крайне интересных проектов на будущие годы, среди которых оказалось бюджетное семейство Iskra, а также минивэн на базе Vesta и кроссовер, построенный на этой же платформе.

Daily-Motor.Ru собрал всю имеющуюся информацию на сегодняшний день об одной из главных разработок тольяттинского автогиганта последних лет.

Экстерьер и интерьер

Автомобиль заявляется как SUV-версия Lada Vesta, а значит (в теории) он должен оказаться сильно похож на оригинальное легковое семейство, включающее в себя сейчас как седаны и универсалы, так и их кросс-исполнения.

Впрочем, если верить слухам, у исходной модели Vesta SUV позаимствует только основание кузова, тогда как кузовные панели машины будут уникальными. А вот интерьер практически наверняка перенесут в кроссовер без изменений.

Размеры

Инсайдеры утверждают, что автомобиль расположится на стыке сегментов SUV-B и SUV-C, а это значит, что его длина окажется чуть меньше 4400 мм при размере колесной базы в 2,5 или 2,6-метра. Благодаря этому кроссовер ступит на территорию популярных «паркетников» Kia Seltos и Hyundai Creta.

Оснащение

Каким окажется техническое оснащение машины пока сказать сложно, но учитывая возможности «тележки» Lada B/С, лежащей в основе «Весты», кроссовер практически наверняка будет исключительно переднеприводным.

При этом продавать его будут не только с механической коробкой передач, но и китайским вариатором, который готовят для удлиненной версии Vesta (седана Lada Aura).

Сроки

В январе 2024 года на «АвтоВАЗе» представили предварительный график премьер компании, согласно которому все работы над кроссовером на базе Vesta собираются завершить уже в этом году и представить новинку в 2025-м.