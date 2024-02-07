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Hyundai собирается бороться с дешевым китайским импортом электрическим кроссовером Casper

Его продажи начнутся уже в этом году

Текст: Михаил Романченко
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Европу активно наводняют доступные китайские электромобили, конкурировать с которыми по цене пока не может ни один из местных автопроизводителей. Зато такие намерения есть у корейского Hyundai, готовящего собственный «батарейный» автомобиль с ценой до 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей).

По информации издания «The Chosun Daily», речь идет об электрической версии кроссовера Casper, который с прошлого года в варианте с ДВС доступен в том числе на российском рынке. 

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Автомобиль еще не появился в продаже и сейчас проходит финальные испытания. По задумке Hyundai, именно ему предстоит бороться с растущей волной китайского импорта, который стал большой проблемой для западных автопроизводителей, поскольку подрывает их ценовую политику своими недорогими альтернативами.

Собирать электрический Casper собираются на той же площадке, что и вариант с двигателем внутреннего сгорания – в Кванджу (Южная Корея). 

По данным местных СМИ, Casper Electric будет использовать литий-железо-фосфатную батарею, которая обеспечит машине комбинированный запас хода на одном заряде до 300 километров. 

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Несмотря на внешние сходства электрический кроссовер будет построен на совершенно иной платформе, нежели Casper с ДВС. В его основу ляжет архитектура Hyundai-Kia SA, которая сейчас используется в Kia Ray EV. 

В продажу машина может выйти уже в этом году, после чего практически наверняка доберется и до российского рынка (разумеется, не официально, а по параллельному импорту). 

Источник:Chosun Daily

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