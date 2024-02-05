На продажу выставили Land Rover Defender, принадлежащий актеру Роуэну Аткинсону (Мистер Бин)

В России Роуэн Аткинсон известен своим комедийным актерским талантом, который он активно проявил в знаменитом сериале Мистер Бин. Но мало кому известно, что британец является заядлым фанатом автомобилей и буквально помешан на 4-колесной технике.

В его гараже припаркован целый автопарк, состоящий из различных моделей от McLaren F1 до Lancia Delta Integrale и Land Rover Defender. Последний недавно стал одним из главных лотов предстоящего аукциона «Iconic Auctioneers».

Автомобиль, о котором идет речь, является одним из 400 единиц внедорожников Land Rover Defender 100 в версии Heritage Edition. Его пробег равен всего 6 тысячам километров.

Машина отличается от простых «Дефендеров» некоторыми элементами дизайна, такими как радиаторная решетка, которую делали на заказ, и серебристым передним бампером.

Салон внедорожника обладает отделкой из перфорированной кожи, а также может похвастать множеством алюминиевых деталей от вентиляционных отверстий до дверных ручек и замков.

Актер провел небольшую модернизацию машины, дооснастив ее кондиционером и фаркопом, а также сигнализацией.

Торги пройдут в ближайшее время. Ориентировочная цена лота на сайте аукционного дома варьируется в пределах 65 – 80 тысяч фунтов стерлингов (7 миллионов 400 – 9 миллионов 140 тысяч рублей по текущему курсу.