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На продажу выставили Land Rover Defender, принадлежащий актеру Роуэну Аткинсону (Мистер Бин)

Он очень редкий и стоит недешево 

Текст: Ростислав Архипов
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В России Роуэн Аткинсон известен своим комедийным актерским талантом, который он активно проявил в знаменитом сериале Мистер Бин. Но мало кому известно, что британец является заядлым фанатом автомобилей и буквально помешан на 4-колесной технике. 

В его гараже припаркован целый автопарк, состоящий из различных моделей от McLaren F1 до Lancia Delta Integrale и Land Rover Defender. Последний недавно стал одним из главных лотов предстоящего аукциона «Iconic Auctioneers».

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Автомобиль, о котором идет речь, является одним из 400 единиц внедорожников Land Rover Defender 100 в версии Heritage Edition. Его пробег равен всего 6 тысячам километров.

Машина отличается от простых «Дефендеров» некоторыми элементами дизайна, такими как радиаторная решетка, которую делали на заказ, и серебристым передним бампером.

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Салон внедорожника обладает отделкой из перфорированной кожи, а также может похвастать множеством алюминиевых деталей от вентиляционных отверстий до дверных ручек и замков. 

Актер провел небольшую модернизацию машины, дооснастив ее кондиционером и фаркопом, а также сигнализацией. 

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Торги пройдут в ближайшее время. Ориентировочная цена лота на сайте аукционного дома варьируется в пределах 65 – 80 тысяч фунтов стерлингов (7 миллионов 400 – 9 миллионов 140 тысяч рублей по текущему курсу. 

Фото:Iconicauctioneers

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