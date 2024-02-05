Владелец Volvo создал копию своего автомобиля из конструктора Lego

Многие автовладельцы стремясь увековечить память о своем автомобиле заказывают его игрушечные копии, но жителю Швеции Дэвид Густафсон пришла в голову куда более нестандартная идея. Он решил запечатлеть собственный универсал в виде полноразмерной машины, выполненной из популярного конструктора.

Речь идет об универсале Volvo V70, который мужчине удалось воссоздать почти со 100-процентной точностью (масштаб 1:1) с помощью деталей Lego. Для этого ему потребовалось около 350 тысяч кирпичиков.

Автомобиль получился во всех отношениях такой же большой, что и настоящий V70. Его длина составила 4,7-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра.

Более того, у него есть собственный салон, дизайн которого повторяет оригинальную машину, а также точно такой же номерной регистрационный знак – «GYM 048».

Официальная премьера универсала Volvo, созданного из Lego, состоялась на выставке Ecar Expo в Гетеборге, но пока проект полностью не завершен. Дело осталось за крышей, для которой потребуется еще немало деталей конструктора.

По словам автора универсала, он надеется доделать автомобиль уже к этой весне, после чего машина совершит мировое турне и будет демонстрироваться на выставках, посвященных тюнингу, в нескольких странах Европы.