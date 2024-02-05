Самый дешевый электрический кроссовер Toyota будет стоить 1,2 миллиона рублей

Концерн Toyota продолжает расширять собственную гамму электрических моделей, основной акцент в которой, разумеется, сделан на популярнейшем сегменте кроссоверов.

Сейчас в нем японский автопроизводитель представлен только среднеразмерным «паркетником» bZ4X, но вскоре это изменится. Компания готовит к выходу на рынок свой самый доступный «батарейный» вседорожник.

Издание «BestCarWeb» из «страны восходящего солнца» пишет, что машина получит название bZ1X. Ее главное отличие от уже продающегося bZ4X будет заключаться размерах и, соответственно, цене.

Инсайдеры утверждают, что проект находится на предфинальной стадии, а это значит, что премьера нового батарейного «паркетника» Toyota состоится всего через год – в 2025-м.

Длина машины должна составить 3,7-метров, ширина оказаться равна 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам.

Несмотря на компактные размеры у автомобиля будет 5-дверный кузов, а в качестве платформы будет задействована модульная архитектура e-TNGA.

Технические подробности о bZ1X пока засекречены, но японским СМИ удалось выведать, что благодаря новейшей аккумуляторной батареи кроссовер сможет проезжать без подзарядки более 300 километров, его мощность составит примерно 120 лошадиных сил, а привод будет только передним.

Ориентировочная цена нового электрического вседорожника «Тойоты» составит 2 миллиона иен или около 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.