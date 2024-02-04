Полностью электрические кроссоверы Hyundai Creta EV застукали во время испытаний

Бестселлер в сегменте компакт-кроссоверов с ДВС вскоре ступит на новую для себя территорию – электрокаров. Компания Hyundai уже приступила к первым испытаниям полностью электрической Creta EV, о чем свидетельствуют свежие шпионские снимки новинки.

Фотографии, выложенные в Сеть корейскими фотошпионами из издания «AutoSpy», демонстрируют прототипы «батарейных» Creta, колесящих по дорогам Сеула. Машины облачены в разные типы камуфляжа. Тем самым в Hyundai пытаются дать меньше намеков на то, как будет выглядеть серийный «паркетник». При этом сейчас, даже несмотря на маскировку, он почти неотличим от актуальной модели с ДВС.

Автомобили, попавшие в объективы папарацци, лишены выхлопных труб и, как заявляют авторы снимков, шума двигателя внутреннего сгорания, тем самым подтверждая, что на снимках полностью электрические кроссоверы.

Никаких подробностей о том, чего ждать от технической части Creta EV, нет, но отраслевые эксперты настроены в отношении производительности и запаса хода модели весьма оптимистично. По их мнению кроссовер сможет проезжать на одном заряде от 400 до 500 километров.

Впрочем, в реальности максимальная дальнобойность кроссовера с батареей емкостью 39,2 кВт/ч вряд ли окажется выше 450 километров.

Официальный дебют новой электрической «Креты» запланирован на 2025 год.