Новой роскошной Volga от «ГАЗа» дадут «зеленый свет»: что о ней известно

В 2022-м году в России возродили советский бренд «Москвич», но 2023-й оказался без отечественных новинок. Впрочем, наступивший 2024-й год обещает воскрешение еще одного легендарного советского бренда – Volga. Что известно об этом проекте – в материале Daily-Motor.Ru.

Первые слухи о намерениях вернуть в строй «Волгу» появились в прошлом году, когда в Минпромторге заявили, что стартовал поиск технологических партнеров для реализации этой затеи среди иностранных компаний. А уже в конце 2023-го выяснилось, что такой автопроизводитель найден, правда его название раскрыто не было.

Большинство экспертов уверено, что речь идет об одной из китайских фирм, но о какой именно пока сказать сложно.

Практически наверняка первой моделью современной «Волги» будет представительский седан, который отлично подойдет в том числе и для российских чиновников. Их, напомним, активно пытаются пересадить на отечественную технику, среди которой (за исключением Aurus) пока нет машин бизнес-класса.

Несмотря на то, что автомобили «Москвич» фактически отличаются от оригиналов в лице китайских моделей Sehol только шильдиками, новая «Волга» вполне имеет шансы получить визуальные отсылки к предыдущим автомобилям. К примеру, от них современная Volga может унаследовать фирменную радиаторную решетку. По крайней мере на это намекнули в Минпромторге.

По заявлению представителей этого же ведомства, проект находится на финальной стадии реализации. Если все пойдет по плану, то первые возрожденные «Волги» начнут сходить с конвейера завода в Нижнем Новгороде уже в середине 2024 года.