Царапина на аккумуляторе шокировала владельца Hyundai Ioniq 5 ценой ремонта в 5,5 миллиона рублей

Бытует мнение, что электромобили благодаря отсутствию большого количества деталей являются надежнее и дешевле в ремонте, чем машины с ДВС. Но, как оказалось, в некоторых отдельных случаях даже небольшое повреждение может обойтись их владельцам в круглую сумму и даже отправить автомобиль под списание.

В конце прошлого года в Канаде произошел один из таких случаев. Владелец 2-летнего электромобиля Hyundai Ioniq 5 получил небольшое повреждение тяговой батареи при проезде неровностей (на ее крышке появилась царапина и небольшая вмятина). Он сразу же отправился к дилеру для их устранения, но оказался шокирован последствиями своего, казалось бы, незначительного инцидента.

В Hyundai заявили, что произошедший случай аннулирует заводскую гарантию, и автомобилю потребуется замена всего аккумуляторного блока, которая обойдется владельцу в сумму более 60 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей). Это дороже, чем сама машина стоила новой в 2022 году.

Разумеется, платить такие огромные деньги за ремонт своего Ioniq 5 владелец не согласился и подал в суд на страховую компанию, которая, в свою очередь, ввиду чрезвычайной стоимости ремонта просто отправила почти новую машину под списание.

Эксперты отмечают, что дороговизна и низкая ремонтопригодность тяговых аккумуляторов электромобилей создают проблему для всей отрасли, поскольку даже небольшие их повреждения приводят к тому, что практически новые автомобили отправляются на свалку.