Новейший седан Lada Iskra выехал на тесты в Сургуте и тут же попал в ДТП

Компания «АвтоВАЗ» продолжает доводочные испытания своей новой перспективной модели Iskra. Первые прототипы седана, который должен выйти в продажу в ближайшие годы, уже давно колесят по дорогам страны, а недавно их заметили в Сургуте, где машины, очевидно, проходят испытания холодом. Причем не совсем так, как хотели бы в Тольятти.

Паблик «МДПС86» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал серию снимков, на которых закамуфлированные прототипы Lada Iskra едут по заснеженным дорогам Сургута. Казалось бы, что может пойти не так.

Но в конце этого же дня в Сети появилось фото, на котором, предположительно, одна из тестовых «Искр» стоит разбитой в окружении грузовика «КамАЗ» и нескольких других потенциальных участников ДТП.

О повреждениях машины и пострадавших ничего неизвестно. Сам тестовый седан оперативно «упаковали» в синий чехол, которым «АвтоВАЗ» традиционно для себя скрывает новые модели во время их перевозки.

Напомним, в конце прошлого года выяснилось, что продавать Lada Iskra собираются не только в кузове седан, но и в варианте хэтчбек и кросс-хэтчбек. Машины построят на локализованной французской платформе CMF-B, доставшейся «АвтоВАЗу» от Renault.

Выпуск 4-дверки собираются начать в конце 2024 года, а ее продажи стартуют в первом квартале 2025 года.