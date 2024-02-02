На этот раз без Subaru: раскрыты подробности о новом Toyota GR86

Компании Toyota и Subaru являются давними партнерами, обмениваясь друг с другом платформами и технологиями. Одним из примеров этого сотрудничества является проект моделей Toyota GT86 (GR86) и Subaru BRZ, которые представляют собой фактически одинаковые машины, отличающиеся лишь дизайном и настройками шасси.

Согласно свежим данным, пришедшим из Японии, в новом поколении Toyota GR86 избавится от «оков» Subaru, поскольку будет целиком и полностью разработано силами инженеров «Тойоты».

Как пишет инсайдерское издание «BestCarWeb», подготовившее первые рендеры новинки, третья генерация знаменитого «тойотовского» купе появится в 2025 году. У машины будет собственный двигатель, который ранее достался моделям GR Yaris и GR Corolla.

Речь идет об 1,6-литровом рядном турбомоторе, работающем с электрическим довеском. Выходная мощность силовой установки способна превысить отметку в 300 лошадиных сил. Сочетаться ей предстоит как с механической, так и автоматической коробками передач.

Длина нового Toyota GR86 должна составить 4400 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1300 мм. Расстояние между осями купе будет равно 2,6-метрам.

В Японии ожидают, что за будущую генерацию GR86 дилеры Toyota будут просить от 4 до 4,5 миллиона иен, что при пересчете на российскую валюту сегодня составляет примерно 2 миллиона 470 – 2 миллиона 780 тысяч рублей соответственно.