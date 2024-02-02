Редчайший Nissan Skyline GT-R выставили на аукцион 

Редчайшая модификация автомобиля Nissan Skyline GT-R под названием M-Spec Nur нечасто становится предметом аукционов, но недавно одну из таких машин выставили на торги в США. Купе уйдет с молотка в период с 5 по 9 марта, но по какой цене пока неизвестно.

В описании к лоту говорится о том, что машина 2002 года выпуска была импортирована в Штаты из Японии прошлой весной. Автомобиль попадает под разрешение на использование на дорогах общего пользования, но ограниченное.

Новому владельцу этого GT-R будет разрешено проезжать на машине максимум 2500 миль (4 тысячи километров) в год. Лимит автоматически снимется после того, как автомобилю исполнится 25 лет.

Вариант Nissan Skyline GT-R M-Spec Nur выделяется на фоне остальных своей редкостью. Автомобиль создавался в честь Кадзутоси Мидзуно, вдохновителя всей линейки GT-R, и получил имя с отсылкой на трассу Нюрбургринг.

Суммарно «Ниссан» выпустил всего 285 таких машин, а купе черного цвета с конвейера сошло еще меньше – только 24 единицы.

В листинге говорится, что автомобиль находится в полностью стоковом состоянии, что для Skyline GT-R само по себе является редкостью. Купе укомплектовано оригинальными шестиспицевыми колесами, а под алюминиевым капотом видна крышка двигателя золотого цвета и табличка с VIN-номером.

Салон автомобиля отделан черной кожей и контрастной золотой строчкой, а также обладает опцией с подогревом передних сидений.

С момента выпуска конкретно этот экземпляр Nissan Skyline GT-R M-Spec Nur проехал чуть менее 44 тысяч километров. Цена на лот не указана, но можно предположить, что автомобиль окажется совсем недешевым.

В прошлом году подобную машину, но в другом цвете и с большим пробегом, продали за сумму в 455 тысяч долларов (более 40 миллионов рублей).