В России ввезли кроссовер Hyundai с названием из популярного голливудского мультфильма

С легализацией параллельного импорта в Россию хлынули модели многих компаний, которые для нашего рынка изначально предназначены не были. В их числе оказался и Hyundai. У корейцев есть собственные машины, которые они делают исключительно для китайского рынка. Но теперь они доступны и в РФ. Причем некоторые из них носят интересные названия.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию приехала первая партия кроссоверов Hyundai Mufasa. Это машины 2024 года выпуска, которые только недавно сошли с конвейера совместного завода компании с BAIC в «Поднебесной».

Особенность Mufasa заключается в его названии. Для машины выбрали имя в честь второстепенного персонажа голливудского мультфильма «Король Лев» правителя Земель Прайда льва Муфасы.

Автомобиль позиционируется как альтернатива Tucson и построен на той же платформе, что и более знаменитый «паркетник». Длина кроссовера равна 4,5-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,7-метрам. Расстояние между осями составляет 2,7-метра.

Машина оснащается безальтернативным 2-литровым бензиновым атмосферником, выдающим 161 лошадиную силу. Ассистирует ему 6-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод может быть только передним.

Цены на новые Hyundai Mufasa в России начинаются с отметки в 3 миллиона 199 тысяч рублей.