Один из самых маленьких пикапов в мире продают дешевле новой Lada Granta

Некоторые жалуются на то, что современные пикапы обладают слишком большими размерами, не позволяющими с комфортом передвигаться по заполненным трафиком городским улицам. Но недавно на аукцион выставили машину, которая является их полной противоположностью.

Речь идет об одном из самых компактных пикапов на планете – Daihatsu Midget II. Автомобиль был представлен в 1996 году и считается суперкомпактным даже по меркам японских кей-каров. Его длина равна всего 2,8-метрам, ширина составляет 1,3-метра, а высота – 1,6-метра.

Из-за своих небольших габаритов внутри может поместиться только один человек – водитель.

Чтобы приводить в движение Midget II, вес которого составляет меньше 590 кг, оказалось достаточно 3-цилиндрового бензинового 659-кубического мотора, установленного под сиденьем. Мощность двигателя составляет около 30 лошадиных сил.

Машина выделяется своим дизайном с оглядкой на ретро, а также расположенным необычным образом запасным колесом (кофр с ним крепится на переднюю часть кузова).

До конца торгов остается всего один день. Максимальной ставкой за эту машину на аукционе является сумма в 5 тысяч 500 долларов или 495 тысяч рублей по текущему курсу. За эти деньги в России сегодня нельзя купить новой даже Lada Granta.