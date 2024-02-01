Toyota выпустит новую GR Supra: первые изображения и подробности

Toyota работает над новым поколением как обычного купе Supra, так и его «подогретой» GR-версии. Японским инсайдерам удалось выяснить некоторые подробности о втором проекте, а также показать, как может выглядеть такой автомобиль.

Судя по рендерам, показанным на портале «BestCarWeb», полностью новая GR Supra получит существенные отличия от своего предшественника. Автомобиль станет более широким и приземистым, в кузове которого изменится практически все – от капота, бампера и головной оптики до боковин и задних фонарей.

Как и нынешняя модель, новая GR Supra будет разработана совместно с BMW. В актуальном спорткупе немцы отвечали за базовую концепцию машины, но дизайном кузова и настройкой подвески обе компании занимались самостоятельно. В новом проекте, скорее всего, этот подход сохранится.

Длина машины должна составить 4,4-метра, ширина – 1,9-метров, а высота – 1,3-метра. Расстояние между осями будет равно 2,5-метрам.

Согласно свежей информации, GR Supra в новом поколении будет приводиться в движение не только электрической силовой установкой (как сообщалось ранее), но еще и двигателем внутреннего сгорания в составе мягко-гибридной системы. Причем вариант с ДВС дебютирует раньше – в 2025 году, а версия с электромотором появится только годом спустя.

Ориентировочная цена новой Toyota GR Supra может составить около 13 миллионов иен (примерно 8 миллионов рублей). Машину выпустят ограниченным тиражом всего в 200 штук.