Audi добавит конкуренту BMW X7 и Mercedes-Benz GLS производительности

Audi работает над новым кроссовером, который станет флагманом марки. Машину назовут Q9, но продавать будут не только в простом исполнении, а еще и в «заряженном» с именем QS9.

Производительная модификация «девятки» накануне впервые показалась в объективах фотошпионов, приоткрыв завесу тайны о том, чем ей предстоит внешне отличаться от обычного Q9.

Кузов тестовой машины традиционно для еще не дебютировавшей модели был облачен в плотный камуфляж, сквозь который просматривается большая радиаторная решетка, способная «накормить» любой двигатель большим количеством воздуха, а также двойные выхлопные патрубки, торчащие на обоих концах заднего бампера.

Кроме того, машина выделяется собственными задними покрышками, которые выглядят шире, чем передние.

Какой двигатель будет питать SQ9 пока остается загадкой, но учитывая, что в списке конкурентов для машины значится BMW X7 M60i с его 4-литровым V8 мощностью 523 лошадиные силы, не исключено, что в «заряженной девятке» ингольштадтцы задействуют аналогичный по формату мотор.

Кроссовер должен получить сразу несколько степеней электрификации, включая подключаемый гибридный вариант.

Машина, позиционирующаяся в том числе как соперник Mercedes-Benz GLS, обещает предложить превосходное внутреннее пространство и роскошь даже по сравнению с актуальным Audi Q7. Достижение этой цели, скорее всего, потребует использование материалов отделки премиум-класса и уделения большого внимания передовым технологиям.

В продажу Audi SQ9 поступит после того, как дебютирует обычный Q9. Это произойдет не раньше, чем через 2 года.