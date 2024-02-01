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Audi добавит конкуренту BMW X7 и Mercedes-Benz GLS производительности

Первые фото «заряженного» кроссовера SQ9

Текст: Ростислав Архипов
Снимок экрана 2024 02 01 в 09.01.25

Audi работает над новым кроссовером, который станет флагманом марки. Машину назовут Q9, но продавать будут не только в простом исполнении, а еще и в «заряженном» с именем QS9.

Производительная модификация «девятки» накануне впервые показалась в объективах фотошпионов, приоткрыв завесу тайны о том, чем ей предстоит внешне отличаться от обычного Q9.

2025 Audi SQ9 5

Кузов тестовой машины традиционно для еще не дебютировавшей модели был облачен в плотный камуфляж, сквозь который просматривается большая радиаторная решетка, способная «накормить» любой двигатель большим количеством воздуха, а также двойные выхлопные патрубки, торчащие на обоих концах заднего бампера.

Кроме того, машина выделяется собственными задними покрышками, которые выглядят шире, чем передние.

2025 Audi SQ9 8

Какой двигатель будет питать SQ9 пока остается загадкой, но учитывая, что в списке конкурентов для машины значится BMW X7 M60i с его 4-литровым V8 мощностью 523 лошадиные силы, не исключено, что в «заряженной девятке» ингольштадтцы задействуют аналогичный по формату мотор. 

Кроссовер должен получить сразу несколько степеней электрификации, включая подключаемый гибридный вариант. 

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Машина, позиционирующаяся в том числе как соперник Mercedes-Benz GLS, обещает предложить превосходное внутреннее пространство и роскошь даже по сравнению с актуальным Audi Q7. Достижение этой цели, скорее всего, потребует использование материалов отделки премиум-класса и уделения большого внимания передовым технологиям.

В продажу Audi SQ9 поступит после того, как дебютирует обычный Q9. Это произойдет не раньше, чем через 2 года. 

Фото:CarsCoops

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