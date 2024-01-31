Вместо CR-V: в России появился китайский «заменитель» самого популярного кроссовера Honda

Компания Honda, покинувшая российский рынок в начале 2022 года, так и не наладила на нем свое производство, зато в Китае у этого автопроизводителя существует сразу два совместных предприятия с местными брендами.

К примеру, Dongfeng-Honda выпускает самый популярный кроссовер компании CR-V, а другое СП (GAC-Honda) занимается производством местного аналога этой модели с собственным именем.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры накануне наладили ввоз в Россию новых кроссоверов Honda Breeze. Речь идет о машинах, сошедших с конвейера в 2024 году.

«Паркетник» Breeze разрабатывался специально для китайского рынка и обладает рядом отличий от оригинального бестселлера CR-V. К примеру, у машины собственное оформление передней части кузова и кормы, которое увеличивает размеры кузова автомобиля до 4720 мм (у CR-V этот показатель равен 4694 мм).

Салон Breeze практически полностью идентичен его соплатформеннику, как и «техника». Машине достался 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в связке с электрическим довеском. Его максимальная мощность составляет 193 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии используется вариатор.

В Россию привезли исключительно полноприводные варианты Honda Breeze, соответствующие максимальной комплектации этой модели. Цены на такие машины 2024 года выпуска стартуют с отметки в 4 миллиона 800 тысяч рублей.