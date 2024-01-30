Самый маленький кроссовер Kia – стали известны новые подробности

В линейке компании Hyundai уже несколько лет имеется ультракомпактный кроссовер Casper, который по параллельному импорту ввозят в Россию. Но Kia похвастать такой моделью пока не может. Самым небольшим SUV в его гамме сейчас является вседорожник Sonet.

Но вскоре в «Киа» устранят эту недоработку и уже готовят аналог Hyundai Casper. Подробности о машине раскрыли индийские СМИ.

Ожидается, что автомобиль получит название Kia Clavis и будет представлять собой субкомпактный вседорожник. Машина уже выехала на первые тесты и несколько раз попадала в объективы фотошпионов, но в сильно закамуфлированном виде.

Судя по снимкам, сделанным автомобильными папарацци, автомобиль получит оквадраченный силуэт, роднящий его с моделью Telluride. Спереди машину ждет появление вертикальных прожекторных фар со встроенными светодиодными ДХО, а также фирменной радиаторной решетки и широкой нижней воздушной заслонки.

Картину должны дополнить двухцветные легкосплавные колесные диски, дверные ручки, выполненные заподлицо, а также L-образные светодиодные фонари.

За дополнительную плату микровнедорожник будет иметь панорамный люк в крыше, став первой моделью в этом классе, в которой окажется доступна такая опция. Кроме нее машина получит вентиляцию передних сидений, 12 датчиков парковки, камеру кругового обзора, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и многое другое.

В качестве двигателей для машины выступят 1,2-литровый 4-цилиндровый атмосферный бензиновый мотор и литровый бензиновый турбомотор, агрегатированные с МКПП или «автоматом».

Премьера Kia Clavis должна состояться уже в этом году. Автомобиль станет самым доступным кроссовером компании на мировом рынке с ценой около 10 тысяч долларов или 890 тысяч рублей по нынешнему курсу.