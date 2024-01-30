Новое поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner: как оно будет выглядеть

Популярный в юго-восточной Азии внедорожник Toyota Fortuner в актуальном поколении появился на свет в 2015 году, став своеобразным заменителем пикапа Hilux для покупателей, которым оказался не нужен большой открытый грузовой отсек.

Сейчас японские инженеры активно работают над его новой генерацией, которая, как ожидается, получит существенные визуальные изменения по сравнению с предшественником.

Свежие изображения нового поколения Toyota Fortuner опубликовал автомобильный художник с ником «Theottle». По мнению дизайнера, знаменитый в Азии, а также еще недавно представленный в России японский «рамник» обзаведется существенно переработанным экстерьером, заимствующим часть решений у пикапа Tacoma.

Спереди машину ждет появление собственного бампера, другой радиаторной решетки и совершенно новых фар.

Боковины кузова внедорожника получат новые выштамповки и более оквадраченные арки, а корма обзаведется вертикальными фонарями вместо горизонтальных и лишится хромированной накладки по центру совершенно новой задней двери.

В основу машины должна лечь «тележка» TNGA-F, которая вместе с собой принесет под капот Fortuner мягко-гибридный силовой агрегат. В его основе 2,8-литровый «наддувный» дизельный мотор, сочетающийся с 48-вольтовым довеском. Ассистировать тандему будет как 5-скоростная «механика», так и 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Презентация нового Toyota Fortuner запланирована на первый квартал 2024 года.