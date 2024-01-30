Audi Q7 нового поколения показали на официальных изображениях

В линейке Audi кроссовер Q7 носит статус одного из самых долгоиграющих (машина появилась в 2005 году), а также очень популярной модели. Второе поколение «паркетника» увидело свет в конце 2014 года, а через пять лет ингольштадтцы подготовили рестайлинговую версию.

Теперь пришел черед бестселлеру Audi пережить полноценную смену генерации. Как вместе с ней машина изменится внешне показали на официальных изображениях.

С переходом в новое поколение Q7 ждет несущественная трансформация передней части кузова. Машине достанется совершенно другая радиаторная решетка, внутренний рисунок которой будет выполнен не в виде вертикальных ламелей, а получит форму ячеек.

Вместе с тем, воздухозаборники по бокам станут компактнее, а головная оптика изменится как снаружи, так и внутри, получив другой рисунок.

Боковины машины, продемонстрированной на изображениях, выглядят почти как у дореформенного кроссовера, а корма выделяется слегка перелицованными фонарями и бампером.

В основу машины должна лечь та же платформа, что и в случае с ее вторым поколением (MLB Evo).

Подробностей о том, какие моторы можно ждать под капотом машины, нет, но можно предположить, что свежему Q7 достанется широкая гамма как бензиновых, так и дизельных агрегатов, которые предложены в актуальном кроссовере.

Живая премьера нового Audi Q7 состоится в течение первых месяцев 2024 года.