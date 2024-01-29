Спортивная версия Hyundai Creta N Line попала в объективы фотошпионов

Изначально оспортивленная модификация Hyundai Creta с приставкой N Line проектировалась для российского рынка, но в последний момент перед дебютом корейцы перенесли площадку для ее сбыта из РФ в Латинскую Америку. А теперь такая модификация, но уже с совершенно иным дизайном, готовится к появлению в Южной Азии.

Накануне машину запечатлели фотошпионы одного из индийских изданий. Премьера автомобиля запланирована на ближайшие несколько месяцев.

Кроссовер обладает собственным дизайном, отличающимся от обычной «Креты». К примеру, ему достанется новая радиаторная решетка и бампер, а также увеличенные 18-дюймовые колесные диски с алмазной огранкой, красная полоса, проходящая через нижнюю часть кузова, спойлер на крыше, диффузор с красной отражающей полосой по центру, и новый бампер с двумя выхлопными патрубками.

Часть изменений произойдет и в салоне автомобиля, где ожидается появление оформления в полностью черной тематике с контрастными красными элементами.

Техническая разница между простой Creta и ее оспортивленной модификацией будет заключаться в наличии у кроссовера N Line 1,5-литрового бензинового мотора с турбонаддувом, обеспечивающего 160 лошадиных сил мощности и 253 Нм крутящего момента.

Пару ему составит стандартная для модели 7-диапазонная роботизированная коробка передач, либо классическая 6-скоростная «механика».

Кроме того, машину ждет небольшая доработка по части подвески, которая сделает ее настройки более жесткими для улучшения управляемости.