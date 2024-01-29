Обновленный Toyota RAV4 может получить дизайн нового Land Cruiser Prado: спекулятивные рендеры

Кроссовер RAV4 остаётся одним из главных драйверов продаж Toyota во всем мире в сегменте SUV и, разумеется, старается не пропускать плановые обновления. Очередное из них запланировано на ближайшие несколько лет и не исключено, что с ним машина переживет существенную внешнюю модернизацию.

Независимый дизайнер из Малайзии, известный под псевдонимом «Theottle», специально для зарубежного издания «Which Car» нарисовал первые рендеры реформенного японского кроссовера.

На спекулятивных изображениях свежий RAV4 предстал в совершенно новом внешнем виде, который создан с оглядкой на ретро-стиль, ранее использовавшийся в Land Cruiser 250 (экс Prado).

Машине достался оквадраченный силуэт, а также прямоугольные фары, состыкованные с широкой радиаторной решеткой той же формы, массивный бампер спереди и сзади с серебристыми накладками, а также задние фонари в виде лежащих молотов.

В основу кроссовера практически наверняка вновь ляжет модульная платформа TNGA, которая переживет процедуру незначительной модернизации. Вместе с ней из гаммы двигателей RAV4 исчезнет классический 2,5-литровый бензиновый агрегат, на место которого придет гибридная силовая установка.

Премьеру обновленная Toyota RAV4 должна справить уже в 2025 году.