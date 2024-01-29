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Обновленный Toyota RAV4 может получить дизайн нового Land Cruiser Prado: спекулятивные рендеры

Премьера кроссовера запланирована на 2025 год

Текст: Ростислав Архипов
rav4 2025

Кроссовер RAV4 остаётся одним из главных драйверов продаж Toyota во всем мире в сегменте SUV и, разумеется, старается не пропускать плановые обновления. Очередное из них запланировано на ближайшие несколько лет и не исключено, что с ним машина переживет существенную внешнюю модернизацию.

Независимый дизайнер из Малайзии, известный под псевдонимом «Theottle», специально для зарубежного издания «Which Car» нарисовал первые рендеры реформенного японского кроссовера.

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На спекулятивных изображениях свежий RAV4 предстал в совершенно новом внешнем виде, который создан с оглядкой на ретро-стиль, ранее использовавшийся в Land Cruiser 250 (экс Prado).

Машине достался оквадраченный силуэт, а также прямоугольные фары, состыкованные с широкой радиаторной решеткой той же формы, массивный бампер спереди и сзади с серебристыми накладками, а также задние фонари в виде лежащих молотов.

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В основу кроссовера практически наверняка вновь ляжет модульная платформа TNGA, которая переживет процедуру незначительной модернизации. Вместе с ней из гаммы двигателей RAV4 исчезнет классический 2,5-литровый бензиновый агрегат, на место которого придет гибридная силовая установка. 

Премьеру обновленная Toyota RAV4 должна справить уже в 2025 году. 

Источник:WhichCar
Фото:Theottle

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