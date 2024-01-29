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Toyota выпустит «заряженную» версию модели Crown уже этим летом

Первые изображения и подробности

Текст: Алексей Шмидт
Toyota GR Crown Crossover Rendering CarScoops 1536x864 1

Toyota завершает подготовку своего чрезвычайно сложного и запутанного в названиях семейства Crown в Японии, которое включает в себя множество форм-факторов от кросс-седана до полноценной 4-дверки, универсала и настоящего кроссовера. 

Несмотря на широкий список моделей в гамме «Краун» пока отсутствуют высокопроизводительные варианты, но, согласно свежим слухам из «Страны восходящего солнца», как минимум один такой автомобиль сейчас находится в работе и будет представлен совсем скоро.

Речь идет о модели Toyota Crown, которую подготовит ателье CR Sport. Как будет выглядеть такая машина в отсутствии шпионских фото можно только догадываться, но независимые дизайнеры видят ее как заниженный вариант кросс-седана с агрессивным аэродинамическим обвесом и набором новых легкосплавных колесных дисков.

Toyota GR Crown Crossover Rendering CarScoops 1

Машине на изображениях достался более выраженный передний и задний бамперы, увеличенные воздухозаборники и пластиковая облицовка, выполненная в цвет кузова. 

Автомобиль практически наверняка подвергнется переделке шасси, в котором сделают амортизаторы более жесткими, улучшат рулевое управление и сделают более производительными тормоза. 

Toyota Crown Advanced Limited Matte Edition Japan 2s

Под капотом Toyota GR Crown может разместиться мощная гибридная силовая установка, включающая в себя модернизированную версию 2,4-литрового бензинового турбомотора на 296 лошадиных сил (+28 л.с.). Ассистировать ему предстоит сразу двум электромоторам, батареи и коробки передач eCVT. Совокупная отдача такой связки должна составить примерно 375 лошадиных сил. 

Премьера первого «заряженного» автомобиля из современного семейства Crown должна состояться уже этим летом. Ценник на машину составит от 7 до 7,5 миллиона иен или 4,2 – 4,5 миллиона рублей по текущему курсу. 

Фото:CarsCoops

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