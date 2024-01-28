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У кроссовера Duster появилась версия для «тяжелого» бездорожья 

Она готова дать бой многим внедорожникам

Текст: Михаил Романченко
CP Performance Dacia Duster Carpoint Edition Offroad Tuning Felgen Reifen Raeder Hoeherlegung Karosserie Bodykit Folierung Dachtraeger Innenraum Veredelung 04

Компания Dacia сменила поколение своего популярного кроссовера в прошлом году, но в качестве отправной точки для офф-роад модификации этой модели тюнинг отдел компании Carpoint выбрал не новую генерацию машины, а ее второе поколение. Доработанный автомобиль представили на автосалоне в Эссене и назвали его Duster Offroad Edition. Что в нем изменилось, раскрыли журналисты немецкого портала «Eurotuner».

В основу кроссовера легла топовая комплектация Dacia Duster, оснащённая 1,3-литровым турбомотором TCe мощностью 150 лошадиных сил.

CP Performance Dacia Duster Carpoint Edition Offroad Tuning Felgen Reifen Raeder Hoeherlegung Karosserie Bodykit Folierung Dachtraeger Innenraum Veredelung 02

Автомобиль был укомплектован полным приводом, но, в Carpoint решили, что только его «Дастеру» недостаточно, чтобы свободно ездить по бездорожью, и модернизировали подвеску «паркетника».

Машине достались лифты фирмы Koni, которые прибавили к и без того неплохому клиренсу кроссовера еще 40 мм. Для того, чтобы не переживать за силовые агрегаты, когда приходится ездить по ухабам и ямам, днище автомобиля защитили специальной пластиной из нержавеющей стали. 

Внешне «внедорожный» Duster отличается от простого кроссовера матовой краской Raptor, покрывающей его бамперы, колесные арки и пороги. Она устойчива к царапинам и придает машине еще более брутальный внешний вид. 

CP Performance Dacia Duster Carpoint Edition Offroad Tuning Felgen Reifen Raeder Hoeherlegung Karosserie Bodykit Folierung Dachtraeger Innenraum Veredelung 11

Кроме того, для автомобиля предусмотрели специальные гибкие расширители арок, экспедиционный багажник на крыше, шноркель, способный помочь при форсировании водных преград, и даже мощную лебедку. 

CP Performance Dacia Duster Carpoint Edition Offroad Tuning Felgen Reifen Raeder Hoeherlegung Karosserie Bodykit Folierung Dachtraeger Innenraum Veredelung 03

Венчают картину индивидуальные колесные диски с красными акцентами, обутые в «зубастые» покрышки Insa Turbo Dakar размерностью  235/65 R16, а также оформленный специальным образом салон. 

CP Performance Dacia Duster Carpoint Edition Offroad Tuning Felgen Reifen Raeder Hoeherlegung Karosserie Bodykit Folierung Dachtraeger Innenraum Veredelung 13

Во сколько обошлась доработка обычного Duster в его модификацию, созданную для бездорожья, не раскрывается. 

Источник:Eurotuner

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