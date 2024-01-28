У кроссовера Duster появилась версия для «тяжелого» бездорожья 

Компания Dacia сменила поколение своего популярного кроссовера в прошлом году, но в качестве отправной точки для офф-роад модификации этой модели тюнинг отдел компании Carpoint выбрал не новую генерацию машины, а ее второе поколение. Доработанный автомобиль представили на автосалоне в Эссене и назвали его Duster Offroad Edition. Что в нем изменилось, раскрыли журналисты немецкого портала «Eurotuner».

В основу кроссовера легла топовая комплектация Dacia Duster, оснащённая 1,3-литровым турбомотором TCe мощностью 150 лошадиных сил.

Автомобиль был укомплектован полным приводом, но, в Carpoint решили, что только его «Дастеру» недостаточно, чтобы свободно ездить по бездорожью, и модернизировали подвеску «паркетника».

Машине достались лифты фирмы Koni, которые прибавили к и без того неплохому клиренсу кроссовера еще 40 мм. Для того, чтобы не переживать за силовые агрегаты, когда приходится ездить по ухабам и ямам, днище автомобиля защитили специальной пластиной из нержавеющей стали.

Внешне «внедорожный» Duster отличается от простого кроссовера матовой краской Raptor, покрывающей его бамперы, колесные арки и пороги. Она устойчива к царапинам и придает машине еще более брутальный внешний вид.

Кроме того, для автомобиля предусмотрели специальные гибкие расширители арок, экспедиционный багажник на крыше, шноркель, способный помочь при форсировании водных преград, и даже мощную лебедку.

Венчают картину индивидуальные колесные диски с красными акцентами, обутые в «зубастые» покрышки Insa Turbo Dakar размерностью 235/65 R16, а также оформленный специальным образом салон.

Во сколько обошлась доработка обычного Duster в его модификацию, созданную для бездорожья, не раскрывается.