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Новый Hyundai Palisade станет брутальнее и будет похож на Santa Fe – изображения

Премьеру автомобиля ждут в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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Кроссовер Hyundai, ставший флагманом SUV-линейки южнокорейского автопроизводителя, был представлен осенью 2018 года. Машина пришла на смену удлиненной версии Santa Fe с приставкой Grand. В 2022-м большой вседорожник прошел через обновление, а теперь готовится появление его второго по счету поколения.

Чего ожидать от дизайна автомобиля показали независимые дизайнеры YouTube-канала «NYMammoth».

Художники готовили рендеры новинки, основываясь на шпионские фотографии прототипов этой модели, активно обкатывающихся на дорогах Южной Кореи. 

Утверждается, что новый Palisade носит кодовое обозначение LX3 и должен развить успех своего предшественника хоть и знакомым, но заметно более свежим экстерьером. 

Кроссовер, показанный на рендерах, демонстрирует угловатый стиль, черпающий вдохновение с недавно сменившим генерацию Santa Fe.

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Внешность машины выглядит гораздо брутальнее, чем она была у предшественника Palisade. Спереди кроссовер выделяется уникальной конфигурацией фар, а сзади может похвастать полностью новыми фонарями.

Кроме них вседорожнику на изображениях досталась собственная широкоформатная радиаторная решетка и переработанный профиль боковых окон, подчеркивающий длину автомобиля. 

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Никаких подробностей о том, изменится ли Palisade технически в новом поколении, пока нет.

Не исключено, что 3-рядный кроссовер сохранит действующую моторную гамму, состоящую из 3,8-литрового V6 на 295 лошадиных сил и 2,2-литрового 202-сильного турбодизеля, работающих в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод можно выбрать как передний, так и полный (HTRAC).

Премьера нового поколения Hyundai Palisade может состояться в течение 2025 года. 

Фото:NYMammoth

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