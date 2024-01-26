До РФ доехал новый рамный китайский внедорожник за 5,6 млн рублей, бросающий вызов «Гелику»

Китайский автомобильный гигант BYD активно расширяет линейку собственных внедорожников, среди которых то и дело появляются совершенно новые рамные модели. Одна из них – вездеход от его суббренда Fang Cheng Bao, получивший название Leopard 5.

Машина была представлена в конце прошлого года, позиционировалась компанией как конкурент Mercedes-AMG G 63 и только недавно появилась в распоряжении дилеров в Китае. А теперь ее стало возможно купить и в России.

По информации Daily-Motor.Ru, один из автосалонов, специализирующихся на торговле параллельно импортированными машинами, предлагает покупателям приобрести рамный гибридный вездеход Fang Cheng Bao Leopard 5.

Длина автомобиля равна 4,9-метрам, ширина достигает 2 метров, а высота составляет 1,9-метра.

Новинка построена на платформе DMO Super Hybrid, предназначенной специально для внедорожников. Система полного привода входит в арсенал машины уже с базовой комплектации и дополнительно включает в себя «понижайку», три блокировки дифференциала, а также опциональный «танковый» разворот.

Приехавший в Россию Leopard 5 оснащен гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового двигателя внутреннего сгорания мощностью 194 лошадиные силы. Ассистирует ему сразу два электрических мотора на 272 и 388 л.с. соответственно. Совокупная отдача этой связки равна 687 «силам», а в качестве трансмиссии задействован вариатор.

Дилер утверждает, что на автомобиль уже получен ЭПТС, а сама машина пока является уникальным предложением для российского рынка.

Что касается порядка цен, то за новый рамный китайский внедорожник у нас сейчас просят 5 миллионов 670 тысяч рублей, что во много раз дешевле, чем стоит Mercedes AMG G-63.