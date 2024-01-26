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Владелец Tesla Cybertruck попытался включить блокировку дифференциала, но получил от машины неожиданный ответ

Оказалось, что эта функция пока недоступна и будет платной

Текст: Алексей Шмидт
Cybertruck Diff Hero 1

Подключенные автомобили – это не просто будущее, а уже вполне себе настоящее. Беспроводное обновление позволяет владельцу машины при необходимости увеличивать запас хода, а также добавлять ей мощности, но иногда это может стать причиной плохого настроения. 

Одна из таких историй недавно приключилась с новоиспеченным владельцем электрического пикапа Tesla Cybertruck, который попытался активировать одну важную функцию на бездорожье, но получил от автомобиля неожиданный ответ.

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Блогер с YouTube-канала «VoyageATX» устроил своеобразное офф-роад соревнование между своим Cybertruck и Subaru Crosstreck, но проиграл эту битву из-за подключенных технологий.

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По словам автора ролика, обещанные характеристики машины в современном мире далеко не гарантированы. Доказательством этого стала попытка активировать на сложном участке бездорожья в пикапе Cybertruck блокировку дифференциала. Вместо того, чтобы задействовать эту важную функцию, машина вывела на дисплей сообщение: «Скоро в продаже».

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Издание «TheDrive» пишет, что Tesla ни разу не заявляла в своих рекламных сообщениях о том, что блокировка дифференциалов в пикапе Cybertruck будет предлагаться по подписке.

Таким образом, большинство покупателей, ожидающих доставку своих автомобилей с ценой под 100 тысяч долларов (около 9 млн. рублей), будут сильно удивлены, когда получат в свое распоряжение желанные машины и не обнаружат в них одной из самых необходимых внедорожных систем. 

Источник:The Drive
Фото:VoyageATX

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