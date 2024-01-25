В России появился самый большой электрический кроссовер Kia

Весной прошлого года корейский автопроизводитель Kia представил на суд общественности свой самый крупный на сегодняшний день электрический кроссовер, получивший имя EV9. Осенью автомобиль появился в Южной Корее, после чего постепенно начал добираться до экспортных рынков. А теперь Kia EV9 наконец-то доехал до России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, один из крупных параллельных импортеров привез в РФ электрический вседорожник Kia EV9. Это автомобиль 2024 года выпуска в средней комплектации Earth, включающей в свое оснащение электромоторы совокупной мощностью 384 лошадиные силы, а также тяговую батарею емкостью 99,8 кВт/ч.

Машина построена на новейшей электрической платформе e-GMP и обладает большими размерами, которые сопоставимы с такими внедорожниками как Telluride и Mohave, работающими с двигателями внутреннего сгорания. А в линейке электромобилей EV9 и вовсе является самой крупной моделью с длиной более 5 метров, шириной в 2 метра и высотой в 1,7-метра.

Кроссовер обладает трёхрядным салоном и включает в свой арсенал немало премиальных опций.

В Южной Корее такой автомобиль, согласно конфигуратору на сайте Kia, стоит 85 миллионов 980 тысяч вон или 5 миллионов 715 тысяч рублей по текущему курсу, но привезенный в РФ по параллельному импорту экземпляр оценен гораздо дороже. За машину просят 7 миллионов 500 тысяч рублей.