Самый недорогой кроссовер Kia выехал на первые испытания (фото)

Сегодня самым бюджетным кроссовером компании Kia является «паркетник» Sonet, но южнокорейский автогигант намерен вывести на рынок еще одну модель, которая окажется еще компактнее, и, соответственно, дешевле уже имеющегося субкомпакта. По слухам, машину назовут Clavis. Накануне ее удалось запечатлеть в ходе первых тестовых испытаний.

Тестовый прототип Kia Clavis заметили во время проездов по дорогам Южной Кореи. Кузов кроссовера традиционно для еще не представленной модели официально был облачен в тяжелый камуфляж, но даже с ним можно получить первое представление о том, чего можно ждать от такого автомобиля.

Как видно на фотографиях в профиль, у Clavis будет квадратный стиль, непохожий ни на Sonet и ни на Seltos. Формы кузова кроссовера больше напоминают большой внедорожник Telluride.

Машине должны достаться плоский нос и крыша со встроенными рейтингами, а также большие оконные проемы, дверные ручки скрытого типа и двухцветные легкосплавные колеса.

Спереди у прототипа установлена фирменная радиаторная решетка и широкий нижний воздухозаборник, а также имеются светодиодные фары, которые интегрированы в бампер.

Задняя часть кузова прикрыта плотной тканью, но через нее проглядываются L-образные светодиодные фонари и низко расположенные стоп-сигналы.

Фотошпионам удалось заглянуть даже в салон кроссовера, но выяснить что-то подробное из-за накрытой передней панели черным покрывалом не получилось. Единственное, что попало в объективы, это двухцветные сиденья с обивкой из кожзаменителя с функцией вентиляции, а также панорамная крыша, которая может оказаться эксклюзивным предложением в классе.

Продавать Kia Clavis собираются как с ДВС, так и электрической трансмиссией. Первая будет полагаться на 1,2-литровый бензиновый мотор NA и литровый «наддувный» агрегат. Связку обоим составит как МКПП, так и «автомат».

Электрический вариант Clavis, вероятно, будет оснащен батареей емкостью около 30-35 кВт/ч и электромотором, расположенным на передней оси. Запас хода такого кроссовера может составить от 350 до 400 километров.

Премьера самого дешевого кроссовера Kia состоится ближе к концу года, а продажи стартуют в начале 2025-го.