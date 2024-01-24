Самая дешевая Tesla показана на первом изображении

После того, как американский автопроизводитель Tesla запустил продажи долгожданного пикапа Cybertruck, компания может посвятить свои усилия созданию новых моделей.

Помимо запланированного на ближайшие годы обновления электрокара Model Y Илон Маск надеется выпустить новый электромобиль начального уровня, который сможет похвастать своей ценой. Как он может выглядеть накануне показали независимые дизайнеры из Испании.

Автомобильный художник, работающий на издание «Motor.es», нарисовал автомобиль, который, по слухам, получит название Model 2. На изображении продемонстрирован электрокар, по формату схожий с кроссоверами Model X и Model Y, но гораздо более компактных размеров.

По задумке Tesla, речь будет идти о машине, которую постараются сделать максимально дешевой. В качестве цены сейчас называется отметка в 25 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Причины, по которым Tesla решила окунуться в бюджетный сегмент электромобилей, могут быть связаны с тревожными звоночками, прозвучавшими в четвертом квартале 2023 года, когда китайская компания BYD продала больше машин, чем американский автогигант.

Появление самого недорогого автомобиля «Теслы» запланировано на середину 2025 года. Ожидается, что компактный кроссовер получит аккумулятор ёмкостью около 50 кВт/ч, который обеспечит Model 2 запас хода около 400 километров.