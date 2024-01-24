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Новый Nissan Qashqai попался в объективы в преддверии премьеры

Дебют машины запланирован на ближайшие несколько месяцев

Текст: Михаил Романченко
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Кроссовер Qashqai появился в гамме Nissan в далеком 2006 году. С тех пор автомобиль пережил несколько смен генераций и сейчас продается в третьем по счету поколении. Как раз для него японцы сегодня готовят рестайлинг, премьера которого запланирована на 2024 год. Накануне тестовый прототип нового Qashqai засняли во время финальных тестовых испытаний.

Фотографиями автомобиля, замеченного на дорогах Чехии, поделилось испанское издание «Coche Spias».

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На снимках, сделанных автомобильными папарацци, реформенный японский «паркетник» предстал в частично закамуфлированном кузове, где пленка скрывает основные изменения в его дизайне.

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Маскировка нанесена на переднюю часть кузова, крылья, низ боковин и покрывает большую часть кормы. Если верить такому приему, то новый Qashqai должен получить другую радиаторную решетку, полностью новую светотехнику как спереди, так и сзади, а также другие накладки на колесных арках и порогах плюс новые бамперы и шильдики с названием марки.

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Технически машина, скорее всего, не изменится и будет представлять собой все тот же кроссовер как с ДВС, так и гибридными силовыми установками, которые в 2026 году пополнятся полностью электрической версией. 

Премьера нового Nissan Qashqai должна состояться в ближайшие несколько месяцев. 

Фото:Cochespias

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