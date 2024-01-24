Полностью электрическая Hyundai Creta вновь попала в объективы автомобильных папарацци 

Кроссовер Creta является настоящим мировым бестселлером в линейке корейского автопроизводителя Hyundai. Именно это обстоятельство побудило компанию взяться за создание полностью электрической версии такого «паркетника». Машина уже выехала на тестовые испытания и недавно в очередной раз попалась в объективы фотошпионов.

Несмотря на плотный камуфляж, сквозь маскировку проглядывается ряд дизайнерских решений, которых нет в обычной «Крете» с ДВС.

Среди самых очевидных – новые фары, а также другие задние фонари. При этом общий профиль автомобиля, похоже, имеет поразительное сходство с недавно обновленной Creta.

Уникальности внешнему виду электрическому кроссоверу Hyundai должна придать закрытая радиаторная решетка, немного смещенная от центра, а также установленный в носовой части кузова зарядный порт по типу модели Kona Electric.

Шпионские снимки также демонстрируют, что Creta EV получит новые аэродинамически эффективные легкосплавные колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Внутри электрическая «Крета», вероятно, будет очень похожа на обновленный кроссовер с ДВС, но с некоторыми деталями интерьера, заимствованными у Ioniq 5.

Что касается «техники», то Creta EV может получить аккумуляторную батарею емкостью 45 кВт/ч, с которой реальный запас хода машины может составить около 250 километров.

Сроки премьеры новой версии «Креты» пока не раскрываются, но, скорее всего, автомобиль покажут уже в течение этого года.