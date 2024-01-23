Volkswagen собирается выпустить новый внедорожник, который отберет покупателей у Toyota 4Runner

Компания Volkswagen присматривается ко всем своим конкурентам, но когда речь заходит о бестселлерах Toyota, немцы уделяют ее моделям особое внимание. Накануне глава отдела дизайна VW Commercial Vehicles Альберт Кирцингер выложил в социальной сети LinkedIn изображение, которое демонстрирует дизайн потенциального внедорожника на базе пикапа Amarok.

По словам специалиста, компания уже рассматривала возможность появления нового внедорожника, построенного с использованием платформы Amarok. И даже дошла до исследовательской фазы, в рамках которой была подготовлена эта визуализация.

Впрочем, в определенный момент работы над проектом остановились, но это не значит, что ему не дадут «зеленый свет» в будущем.

Сейчас у Volkswagen нет никаких внедорожников в США, по конструкции схожих с Toyota 4Runner, что заставляет руководство немецкого автопроизводителя задуматься об упущенной выгоде.

В будущем у компании появится внедорожный суббренд Scout, но он будет выпускать исключительно электромобили, тогда как сегмент больших вездеходов с ДВС, в который входит как Toyota 4Runner, так и Ford Everest, так и останется незадействованным.

Журналисты связались с главным дизайнером VW и уточнили у него, является ли выложенный им рендер предвестником будущего внедорожника компании, на что получили следующий ответ: