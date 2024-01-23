Интернет шокирован тем, как быстро ржавеют Tesla Cybertruck

Компания Tesla спустя всего несколько недель с начала продаж нового пикапа Cybertruck выпустила предупреждение для всех его владельцев, в котором рекомендует мыть кузов машины как можно чаще, чтобы избежать быстрого появления коррозии.
Все это вызвало немало негативной реакции и шуток в интернете в последние несколько дней.
Речь идет о так называемом руководстве по эксплуатации, в котором говорится следующее:
В комментариях в соцсетях стали активно появляться сообщения, в которых владельцев пикапов Cybertruck без стеснения тролят. Вот только несколько из них:
Вместе с тем, некоторые пользователи вполне резонно напомнили, что руководство по эксплуатации, в котором компания просит постоянно очищать кузов Cybertruck, не является доказательством, что Tesla ожидает его усиленного корродирования.
Напомним, недавно пикап Cybertruck стал доступен и для российских покупателей. Машину предлагают привезти под заказ из США за 10 миллионов рублей.