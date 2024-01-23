Интернет шокирован тем, как быстро ржавеют Tesla Cybertruck

Компания Tesla спустя всего несколько недель с начала продаж нового пикапа Cybertruck выпустила предупреждение для всех его владельцев, в котором рекомендует мыть кузов машины как можно чаще, чтобы избежать быстрого появления коррозии.

Все это вызвало немало негативной реакции и шуток в интернете в последние несколько дней.

Речь идет о так называемом руководстве по эксплуатации, в котором говорится следующее:

В комментариях в соцсетях стали активно появляться сообщения, в которых владельцев пикапов Cybertruck без стеснения тролят. Вот только несколько из них:

«Это что получается. Пикап за 90 тысяч долларов полностью сгниет уже после первой Мичиганской зимы?», – пишет пользователь с ником piray003.

«Удачи им (Cybertruck) в штатах, которые активно используют соль на дорогах зимой», – гласит не менее остроумный комментарий от IronbloodPrime.

Вместе с тем, некоторые пользователи вполне резонно напомнили, что руководство по эксплуатации, в котором компания просит постоянно очищать кузов Cybertruck, не является доказательством, что Tesla ожидает его усиленного корродирования.

Напомним, недавно пикап Cybertruck стал доступен и для российских покупателей. Машину предлагают привезти под заказ из США за 10 миллионов рублей.