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Интернет шокирован тем, как быстро ржавеют Tesla Cybertruck

Всё из-за новых рекомендаций компании по уходу за кузовом пикапов

Текст: Михаил Романченко
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Компания Tesla спустя всего несколько недель с начала продаж нового пикапа Cybertruck выпустила предупреждение для всех его владельцев, в котором рекомендует мыть кузов машины как можно чаще, чтобы избежать быстрого появления коррозии.

Все это вызвало немало негативной реакции и шуток в интернете в последние несколько дней.

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Речь идет о так называемом руководстве по эксплуатации, в котором говорится следующее:

«Чтобы предотвратить повреждение экстерьера, немедленно удалите коррозионные вещества (такие как жир, масло, птичий помет, древесная смола, мертвые насекомые, дорожная соль, промышленные осадки и так далее). Не ждите, пока машина отправится на полноценную мойку. При необходимости используйте денатурированный спирт…».

В комментариях в соцсетях стали активно появляться сообщения, в которых владельцев пикапов Cybertruck без стеснения тролят. Вот только несколько из них:

«Это что получается. Пикап за 90 тысяч долларов полностью сгниет уже после первой Мичиганской зимы?», – пишет пользователь с ником piray003.

«Удачи им (Cybertruck) в штатах, которые активно используют соль на дорогах зимой», – гласит не менее остроумный комментарий от IronbloodPrime. 

Вместе с тем, некоторые пользователи вполне резонно напомнили, что руководство по эксплуатации, в котором компания просит постоянно очищать кузов Cybertruck, не является доказательством, что Tesla ожидает его усиленного корродирования. 

2024 Tesla Cybertruck EV pickup closeup

Напомним, недавно пикап Cybertruck стал доступен и для российских покупателей. Машину предлагают привезти под заказ из США за 10 миллионов рублей. 

Источник:Motorbiscuit

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