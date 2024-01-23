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В РФ ввезли китайский «заменитель» Land Rover Defender за 5 млн рублей

Это почти в 2,5 раза меньше, чем у нас просят за оригинал

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобили Land Rover в России доступны совсем немногим, поскольку стоят немыслимых денег. Но в Китае нашли решение этой проблемы, придумав собственный «заменитель» британского внедорожника Defender. А теперь такие машины можно приобрести и в РФ.

В Россию приехала первая партия автомобилей бренда Polar Stone, в частности ее дебютная модель 01, выяснил Daily-Motor.Ru. Машины ввозят параллельные импортеры напрямую из «Поднебесной». 

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Внедорожники обладают прямоугольной формой кузова и выделяются широкой зоной остекления, чем при виде сбоку практически один в один напоминают знаменитую модель Land Rover Defender. 

Длина Polar Stone 01 превышает отметку в 5 метров, ширина равна почти 2 метрам, а высота 1,8-метрам. Расстояние между осями машины – более 3 метров. Таким образом, китайский аналог практически идентичен по размерам со знаменитым британским вездеходом актуального поколения в 5-дверной версии. 

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Polar Stone 01 заявлен как автомобиль премиального класса. В его арсенале есть адаптивная подвеска, а также продвинутая система автономного управления, работающая благодаря множеству лидаров, камер и ультразвуковых датчиков.

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Приводит в движение внедорожник гибридная силовая установка, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Только на электротяге автомобиль способен преодолевать дистанцию в 235 километров, а при использовании не только электричества, но и бензина его дальность хода может достигать отметки в 1115 километров.

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В КНР цены на «заменитель» Land Rover Defender начинаются с отметки в 350 тысяч юаней или 4,3 миллиона рублей, но в России машины стоят дороже. За автомобили 2024 года выпуска у нас просят минимум 5,4 миллиона рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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