Вазовскую «Копейку», созданную для ралли, продают в Австрии дороже 2 миллионов рублей

Автомобили «АвтоВАЗ» имеют хоть и небольшую, но гоночную историю. Их возили на раллийные соревнования по всему СССР и даже за пределы Советского Союза. Но конкретно этот седан, выставленный на продажу в Австралии, не участвовал в гонках. И причиной тому была пандемия коронавируса. Сейчас машину, созданную специально для соревнований в 21-м веке, продают по цене выше 2 миллионов рублей.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, речь идет о классическом вазовском седане 2101 (она же «Копейка»), который лег в основу раллийной машины. Автомобиль сошел с конвейера в 1978 году и готовился для того, чтобы принять участие в ралли East African Safari Classic 2021 в Кении, но мероприятие было отменено из-за Covid-19.

Седану достался собственный гоночный двигатель, специально построенный для участия в ралли специалистом по машинам Lada из Лейпцига. В объявлении утверждается, что мотор нарочито не выводили на максимальные показатели мощности, а ориентировались на крутящий момент в среднем диапазоне оборотов.

Двигатель получил специальные поршни, карбюратор фирмы Weber, воздухозаборники, дополнительный масляный радиатор, запасную катушку зажигания, а также дополнительный бензонасос.

Дорожный просвет машины оптимизировали таким образом, чтобы автомобиль был мягким, но его подвеска смогла выдержать раллийную дистанцию в 5 тысяч километров.

Ей достались пружины и амортизаторы фирмы Koni HeavyTrack с трехсторонней регулировкой, усиленная балка переднего моста, а также доработанные поперечные рычаги и задний мост.

Переднюю часть седана от повреждений защищает «кенгурятник», а внутри автомобиля установлен каркас безопасности и сиденья-ковши фирмы Sparco.

Машина прошла все испытания и даже получила пропуск FIA (Международная Автомобильная Федерация) в категории CT33, которой будет действовать до 2030 года. Сейчас необычную «Копейку» продают в Австрии по цене в 22 тысячи 500 евро, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 154 тысячи рублей.